Traffico Roma del 22-11-2023 ore 10 | 00

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto per l’operazione di rimozione di un incidente esiste in coda sulla A1 diramazioneNord in prossimità di Settebagni in direzione diancora trafficata via Flaminia via Salaria rispettivamente tra Labaro e due ponti e tra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale e sulla tangenziale rallentamenti e code a tratti tra l’uscita di via Tiburtina via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico Siete in coda anche tra l’uscita San Lorenzo e viale Castrense sulla via Aurelia si sta in coda tra il raccordo e di Aurelia Antica e sullaFiumicino coda pertra Parco dei Medici e le ponte della Magliana passiamo su Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna e rallentamenti tra l’uscita e Casilina ponte sulla via Pontina tra il raccordo è via dell’Oceano ...