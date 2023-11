Traffico Roma del 22-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) LuceverdeBentornati all’ascolto sulla A1 diramazione dellanord si è formata una coda di 3 km per un incidente avvenuto in prossimità di Settebagni in direzione del grande raccordo anulare sempre nel quadrante dinordin coda sulla via Flaminia tra Labaro e due ponti sulla via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale trafficati lettera turbano della 24 tra il raccordo ingresso con la tangenziale è sulla tangenziale rallentamenti e code a tratti tra l’uscita di via Tiburtina via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico si sta in coda anche tra l’uscita di San Lorenzo e viale Castrense facciamo sul grande raccordo anulare carreggiata esterna tra l’uscita per laFiumicino la via del mare mentre lungo la carreggiata interna si sta in coda tra l’uscita è casidi ne abbia ...