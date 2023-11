Tra le loro richieste più frequenti spicca il turismo esperienziale | uno dei format preferiti per conoscere un luogo | il suo genius loci | e assaporarne l’atmosfera

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 22 novembre 2023) E’ la generazione che ha modellato il mondo, quella on the road, delle rivoluzioni culturali, dei grandi raduni rock, dei cambiamenti economici e sociali, delle nuove opportunità. Dei sogni, mai terminati, anzi. Solo che oggi preferisce, pur essendo flessibile nella pianificazione dei viaggi, affidarsi alle agenzie e ai travel advisor per itinerari all’insegna del relax, della cultura, di avventure più tranquille. Si tratta dei Boomers, nati tra il 1946 e il 1964, di cui – secondo Altagamma – il 23 per cento utilizza, in fase di ispirazione, riviste specializzate e gran parte è influenzata dalla qualità della destinazione e dell’hotel, solo marginalmente da tendenze e mode. ...