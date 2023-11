Municipio VI

...1 mln), a breve partiranno lavori a via di Tor Bella Monaca (1,4 mln), a via diSpaccata (1,1 mln) e a via Prenestina (7 mln). È inoltre in corso l'adeguamentoprogetto di nuovo ...

Torre del Gombito, operai «acrobati» per verificare stabilità e sicurezza L'Eco di Bergamo

Torre del Greco ha il suo primo assessore alla gentilezza: Mennella nomina Sorrentino Metropolisweb

Campana silenziata, riuniti per riattivarla

È in programma oggi, alle 21, nei locali del Mutuo soccorso di Falconara Alta, la prima assemblea indetta dal fronte dei favorevoli alla riattivazione della torre civica del borgo antico. Come anticip ...

Torre del Gombito, operai «acrobati» per verificare stabilità e sicurezza

L’INTERVENTO. Dopo la caduta di calcinacci di metà ottobre, il Comune ha assegnato i lavori. Brembilla: «Da valutare se siano sfaldamenti superficiali o se servirà un restauro complessivo». Utilizzare ...