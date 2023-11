Tokyo in cima alla lista delle migliori città al mondo per lo shopping di lusso

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 22 novembre 2023)è indestinazioni mondiali per lodi, secondo i dati del curatore di viaggi di fascia alta Lartisien. In un’analisirinomate per le loro prestigiose boutique di stilisti, Lartisien ha dichiarato che la capitale giapponese dellovanta 217 negozi di stilisti, con il quartiere Ginza