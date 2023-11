Tiro a volo | Finali Coppa del Mondo Doha 2023 | azzurri in corsa per la finale in tutte le specialità

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Si aprono con i primi 75 piattelli delle qualificazioni perleindividuali ledelladeldi: a, in Qatar, in ogni gara sono presenti due italiani, dei quali almeno uno è inper laal termine della prima giornata. Nello skeet femminile Chiara Di Marziantonio è nella coppia in sesta piazza con 70/75, mentre Simona Scocchetti si attesta nella coppia all’11° posto a quota 67/75, infine nello skeet maschile Elia Sdruccioli è nel quintetto in terza posizione con 73/75, mentre Erik Pittini è nel terzetto al 15° posto con 68/75. Nel trap femminile Silvana Stanco è in testa in coabitazione con la polacca Sandra Bernal, con 71/75, mentre ...