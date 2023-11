Tiago Pinto | «Colpi Dybala e Lukaku? Siamo stati bravi in un aspetto»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023), due attaccanti a lungo inseguiti dall’Inter e poi finiti alla Roma. Del loro arrivo nella capitale ha parlato, sul palco per l’evento Social Football Summitparla così degli arrivi dialla Roma: «? Su questi due esempi posso aggiungere anche Mourinho. Chiaramente sono i tre nomi che negli ultimi anni la gente non si aspettava potessero arrivare a Roma. Prima di tutto l’ambizione della proprietà che si coinvolge per portarli è perché vuole qualcosa. Quello in cui noi, in queste situazioni, è nel timing:molto ...