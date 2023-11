The Muppets Mayhem 2 si farà? Ecco la decisione di Disney+

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dopo la risoluzione degli scioperi a Hollywood, gli studi sono tornati a concentrarsi sulle loro produzioni, in particolare quelle che erano state fermate poco prima dell’inizio delle riprese. Tuttavia, questo periodo ha anche portato con sé una serie di cancellazioni, l’ultimo dei quali è il caso dicon la serie The. Theè stata, infatti, cancellata dopo una sola stagione su, interrompendo i piani per un potenziale ‘Muppetverse’ sulla piattaforma. La serie, che raccontava le avventure di Nora Singh, una giovane dirigente di un’etichetta discografica, impegnata ad aiutare il gruppo musicale dei Muppet Dr. Teeth and the Electrica realizzare il loro primo album, è stata generalmente accolta in modo positivo dalla ...

Eva Stella: "Io, Capybara e Serena De Ferrari di Mare fuori"

Per esempio Sesame Street e tutti i mondi che uniscono ie le figure surreali ai comuni ... TikTok content This content can also be viewed onsite it originates from. Ruspando La Palude è ...

The Muppets Mayhem Band è stata cancellata dopo una stagione ... BadTaste.it Cinema

‘The Muppets Mayhem’ Canceled At Disney+ After One Season Deadline

Disney+ ha appena cancellato una nuova serie tv dopo una sola stagione

Ancora una cancellazione che non farà piacere ai milioni di abbonati della piattaforma ma che purtroppo segnala un trend negativo.