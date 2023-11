The Crown 6 | Elizabeth Debicki | «Ho cercato la gioia negli ultimi momenti di Diana»

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L'attrice racconta come ha affrontato l'interpretazione della principessa nella stagione finale della serie royal per eccellenza

Diana e Dodi al-Fayed - la proposta di nozze raccontata in The Crown è finzione o realtà?

The Crown 6 o The Queen? Il discorso della regina secondo Peter Morgan

La produzione di The Crown mette all'asta circa 450 oggetti di scena e costumi per finanziare borse di studio

The Crown: i tristi dettagli dell'ultima vacanza di Diana Vanity Fair Italia

The Crown, la trasformazione di Elizabeth Debicki: 30 ore di trucco per diventare Lady Diana Fanpage.it

Quella volta che Lady Diana si travestì da uomo gay insieme a Freddie Mercury

The Crown: all’asta circa 450 oggetti di scena e costumi

