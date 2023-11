Thanksgiving day | il Ringraziamento chiude le feste d’autunno al Giardino delle Zucche

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Pignataro Maggiore. Sarà il tradizionaleday are, nei giorni 25 e 26 novembre, le celebrazioni di autunno de ‘Il– Pumpkin Patch’ di Pignataro Maggiore, che, per la prima volta, offrirà la possibilità di vivere la tradizione del ‘Giorno del’ vero e proprio momento di transizione al periodofestività natalizie. Una festa, in origine religiosa, legata alla fondazione della nazione americana ma che ha trovato sempre più spazio nell’immaginario mondiale grazie a film e serie tv che hanno contribuito al suo riconoscimento ufficiale anche in Canada, Liberia, Brasile e nelle Filippine. Per gli americani, il Giorno delresta la festa più importante dell’anno e cade sempre ogni quarto ...

Il marchio Ram Truck dà il via a una tradizione natalizia unica nel suo genere come veicolo ufficiale della Macy'sParade per il nono anno consecutivo. Lavorando a stretto contatto con il team di Macy's e la città di New York, Ram sta contribuendo a mantenere viva la tradizione natalizia poiché ...

Il periodo di attesa da settembre a dicembre per le festività natalizie è considerato da molti il periodo migliore ...

Meteorologist Joe Martucci predicts seasonable weather with temperatures in the 70s for Thanksgiving, making it a great day for travel in Southern Arizona and beyond.