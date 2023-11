Terremoto - paura a L’Aquila per due scosse : gente in strada

Terremoto - paura a L’Aquila per due scosse : gente in strada

Terremoto, paura a L'Aquila per due scosse: gente in strada

Due scosse dioggi in provincia dell'Aquila. La prima di magnitudo 3.6, registrata dall'Ingv alle 17.52. ... Tantae gente in strada soprattutto nei Comuni più vicini all'epicentro ossia ...

Irpinia, 43 anni dopo il sisma fa paura lo spopolamento Agenzia ANSA

Terremoto a L'Aquila, due forti scosse Adnkronos

Cannavaro, sopralluogo al centro Paradiso del Napoli di Maradona: “Sarà accademia del calcio per i ragazzi”

Io non sono mai stato un candidato. Se avrei firmato per 7 mesi Sto a casa, quindi…". Cannavaro non avrebbe avuto paura di mettersi nel solco di Spalletti. "Sicuramente era il migliore in ...

Terremoto a L'Aquila, scossa di magnitudo 3.7: attimi di paura in strada e nelle case

Due scosse di terremoto ravvicinate sono state nettamente avvertite poco fa all' Aquila. Al momento non ci sono notizie di eventuali problemi, ma c'è gente che ha reagito con una ...