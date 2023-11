Terremoto oggi L’Aquila | magnitudo | epicentro e ultime notizie

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 novembre 2023)– Due scosse disono state registrate, mercoledì 22 novembre 2023, alle ore 17,52 e 17,53 in provincia de. La prima è stata, secondo quanto riporta l’INGV, di3.6 cona 3 chilometri a Sud ovest de(AQ) con coordinate geografiche (lat, lon) 42.3330, 13.3700 ad una profondità di 13 chilometri. La seconda invece è stata di3.7 cona 3 chilometri a nord est di Lucoli (AQ) con coordinate geografiche (lat, lon) 42.3130, 13.3580 ad una profondità di 10 km. Le due scosse sono state avvertite dalla popolazione che è scesa in strada. Tante anche le segnalazioni sui social. Al momento non sono stati segnalati danni a ...