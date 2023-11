Terremoto in provincia de L' Aquila | la scossa fa paura

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 novembre 2023)didi magnitudo 3.7 registrata a Lucoli, indell', poco prima delle 18 di mercoledì 22 novembre. L'epicentro è stato registrato a una profondità di dieci chilometri. A darne notizia l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Non si sono segnalati danni a cose o persone. Intanto il sindaco dell', Pierluigi Biondi, nel confermare che le due scosse di 3.6 e 3.7 della scala Richter non hanno provocato danni a persone o cose, ha annunciato l'avvio «della conferenza dei dirigenti del Comune dell'e a seguire una riunione in Prefettura».