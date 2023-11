Terremoto in Irpinia | organizzata dal Cervene una giornata della memoria

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCome ogni anno, ilè parte attiva nelladeldell’del 23 Novembre 1980. Anche quest’anno ilè protagonistadedicata al sisma, da cui ha preso avvio la disastrologia veterinaria con Adriano Mantovani. Quest’anno la tappa sarà Benevento. Qui l’Asl di Benevento, in collaborazione con ile con l’Osservatorio sul DoposismaFondazione MIdA, organizza unaformativa dal titolo: “Il ruolo del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl nelle emergenze non epidemiche”. Lasarà l’occasione per commemorare e interrogarci sulle vecchie e nuove emergenze, con tanti relatori qualificati, esperti ...