Terremoto a L’Aquila | avvertite due scosse L’Ingv | «Magnitudo superiore a 3 6»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Duedi, ravvicinate e abbastanza forti da essere sentite dalla popolazione, sono statenel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 novembre, poco prima delle 18. Alle 17.52 la prima scossa, con epicentro nell’area di Poggio di Roio, frazione del capoluogo abruzzese, con unadi 3,6 come confermato dall’Istitutto nazionale di geofisica e vulcanologia, a una profondità di 13 chilometri. Poco dopo è arrivata la seconda scossa, di3.7, nella zona di Lucoli, un comune vicino, a una profondità di 10 chilometri. Alcuni residenti sono scesi in strada in periferia e nelle frazioni a ovest de, ma il sussulto è stato avvertito anche nel centro storico. November 22, 2023 November 22, ...