Terra Amara Anticipazioni 23 novembre 2023 | Zuleyha perde il bambino che aspettava

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nelle puntate in onda il 23 novembre 2023 , alle 14:10 , Umit soccorre Zuleyha e la porta subito in ospedale, dove viene operata con urgenza. La giovane si salva , ma ...

Terra amara spoiler turchi: Gaffur regala una casa a Saniye, ma lei dopo poco muore

Nelle puntate di Terra amata andate in onda di recente Gaffur ne ha combinate di tutti i colori. Ha mentito a Saniye e Gülten in merito a un terreno, appartenente alla sorella, da lui ipotecato per ...

Terra amara, come finisce la terza stagione: Zuleyha scopre che hanno rapito suo marito

La terza stagione di Terra Amara in onda su Canale 5 si concluderà con l'ennesimo dramma che avrà come protagonista Zuleyha, la quale scoprirà che suo marito Demir è stato rapito e portato via ...