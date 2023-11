Tecnologie Quantistiche e AI | Ue e Italia devono accelerare per non perdere competitività

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il Rapporto 2023 del Centro Economia Digitale presentato oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dà un'indicazione precisa: è in atto un allarmante e progressivo distacco tra l'Unione Europea e i suoi principali competitor sul fronte delle Tecnologiae dell'Intelligenza Artificiale. Il motivo di questo gap è nella limitata specializzazione dell'Europa in questi campi. Un fattore che rappresenta una tendenza da invertire con urgenza. C'è, infatti, il rischio concreto di compromettere latecnologica e il ruolo europeo negli assetti geostrategici futuri. L'non fa meglio, ma ha una capacità trainante nel settore: mostra di possedere notevoli potenzialità che potranno dispiegarsi appieno se sarà capace di far leva sulle eccellenze nazionali per trainare l'intero sistema. E su questo fronte, il ...