Taxi | Luigi Marattin | Servono concorrenza e mercato I sindaci si muovano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023), deputato di Italia Viva, è ospite di Parlamentari scatenati, la rubrica di Libero dedicata ai disegni di legge dei parlamentari. L'Onorevole, intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato una proposta di legge per “il potenziamento del servizio di”. Sul tema il governo ha varato il Decreto Asset: nei Comuni capoluogo di Regione o sede di Città Metropolitana o di aeroporto, circa una sessantina di città, le amministrazioni possono aumentare le licenze del 20 per cento attraverso un concorso straordinario e con procedure semplificate. I Comuni potranno rilasciare licenze aggiuntive temporanee per dodici mesi, prorogabili per altri dodici. Avete votato questo decreto? E quali sono le differenze rispetto al vostro progetto? “No, non l'abbiamo votato”, risponde, “I Comuni già oggi possono ...