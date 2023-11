Svaligiata l’abitazione di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti a Roma | ladri in fuga con i gioielli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Furto nella casa del giocatore della Lazio. Il colpo nella serata di ieri mentre l’attaccante insieme alla moglienon erano in casa. Da quantificare il bottino. Ecco cosa è successo. Topi d’appartamento in azione ae stavolta nel mirino ci sono finiti, giocatore della Lazio, e sua moglie,. Mentre la coppia era fuori casa infatti alcuni malviventi sono riusciti ad introdursi all’interno e a portare via diversi. Prima di dileguarsi nel nulla. Indagini in corso da parte della Polizia. Articolo in aggiornamento su Il Corriere della Città.