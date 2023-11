Susan Sarandon e Melissa Barrera “pagano”per le frasi anti-Israele

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dopo aver fatto osservazioni controverse in una recente manifestazione filo-palestinese a New York City,è stata abbandonata di Hollywood Uta come cliente, ha confermato un portavoce dell’agenzia. Cosa ha detto? La vincitrice dell’Oscar Dead Man Walking presente a diverse manifestazioni filo-palestinesi, ha fatto diverse osservazioni che includevano: “Ci sono molte persone che hanno paura di essere ebree in questo momento, e stanno avendo un assaggio di cosa vuol dire essere un musulmano in questo paese”. Ha anche ripubblicato su X un post filo-palestinese di Roger Waters dei Pink Floyd, che è criticato nel corso degli anni per le sue osservazionisemite.Dopo...