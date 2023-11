Supplenze | scuole alla ricerca di docenti | interpelli e scadenze

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Anche quest'anno lecercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Organico aggiuntivo ATA Agenda Sud - supplenze a 36 ore da graduatorie di istituto - sì al completamento. Le indicazioni per le scuole. NOTA

Supplenze - scuole alla ricerca di docenti fuori graduatoria anche per sostegno primaria : interpelli e scadenze

Concorso scuola, requisiti, posti e prove: cosa c'è da sapere. ASCOLTA l'ultima puntata di QUESTION TIME [PODCAST]

...34 Posso partecipare sia per la classe di concorso che per il sostegno 26:39 Cosa è necessario presentare per il concorso Lefatte all'estero inpubbliche fanno punteggio 29:52 I ...

Carta docente ai supplenti annuali, ancora i precari non hanno ricevuto il bonus Orizzonte Scuola

Bonus 500 euro: aggiornamento sulle possibilità di acquisto Scuolainforma

Bullismo, coinvolgere gli influencer per combattere il fenomeno: la Sicilia prepara una campagna di comunicazione

a Palazzo d’Orleans per presentare il progetto pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, finanziato con 1,8 milioni di euro dalla Regione. “Bisogna isolare questi ...

Violenza sulle donne, l’opposizione chiede al governo: “Educazione sessuale nelle scuole secondarie”. Odg al Ddl Roccella

L'opposizione, Partito Democratico (PD), Movimento 5 Stelle (M5S), Italia Viva e Alleanza Verdi-Sinistra Italiana - ha proposto in Senato un ordine del giorno al disegno di legge Roccella, incentrato ...