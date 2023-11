Superbonus antisismico per 7 milioni di case | eviterà 500 morti | 78mila sfollati e 2 miliardi di danni ogni anno

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 22 novembre 2023) I terremoti costano e i loro effetti si propagano a tutto lo Stato, arrivando a colpire anche i territori non interessati. Non lo sappiamo, ma in realtà abbiamo ereditato un mutuo da 1.500di euro che continuiamo a pagare. Tutto dipende dal territorio e da cosa c'è costruito sopra: sono...