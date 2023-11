Suns fa rivivere Maradona

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il mito di Diego Armandorivive nella città che più di tutte celebra il suo talento: Napoli. Il luxury multibrand Michele Franzese Moda ospita in esclusiva la limited edition D10S realizzata dain soli 345 pezzi, come i gol segnati dal campione argentino nel corso della sua carriera. Questo rende ogni articolo unico nel suo genere. Indossando un capo della Limited Edition/D10S, si abbraccia la forza e la grinta di un campione, portando con te un pezzo di storia del calcio. Indossare ogni capo con orgoglio, porta alla consapevolezza che l’eredità divive in ogni passo che fai. La collezione vista da vicino La capsule e? composta da due capispalla, pezzi hero del progetto, a cui si aggiungono due felpe, due t-shirt, un capellino e uno zaino. I capispalla in nylon super confort water repellent ...