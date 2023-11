Suite Selassiè 22 novembre | ospiti | temi e spoiler

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni . Ecco chi ci sarà con Clarissa, Jessica e Lulù a partire dalle ore 21.30SELASSIE’: SVELATI GLIDI MERCOLEDI’ 222023- Ci siamo: manca ormai pochissimo alla nuova super puntata di, in onda questa sera, a partire dalle ore 21.30, in prima serata su Cusano Italia Tv, canale 264 del digitale terrestre. Tante tematiche super divertenti quelle che affronteremo con Jessica, Clarissa e Lulù, pronte a intrattenere il pubblico con tanti siparietti comici, giochi e...