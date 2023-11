Su Rai3 il 24 novembre ‘Women for Women against Violence – Camomilla Award’

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Alla vigilia della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne il 24alle 23.10 circa suandrà in onda la quarta edizione “forAward”, una kermesse unica che unisce due grandi temi del mondo femminile: la violenza di genere e quella del tumore al seno. “Quasi sempre – spiega all’Adnkronos l’ideatrice, produttrice e autrice del format, Donatella Gimigliano, presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas -si parla di chi muore e non ce la fa. Invece,for, attraverso testimonianze autentiche, parla di vita e dà voce alla forza delle donne che non smettono mai di combattere e che vincono ogni giorno. E lo fa raccontando anche il difficile ...