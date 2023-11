Strade elettrificate in vista | UK si prepara a veicoli pesanti commerciali elettrici economici

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Secondo una nuova ricerca di Element Energy, i(Electric Heavy Goods Vehicles, eHGV) sono destinati a diventare piùrispetto ai loro omologhi diesel nei prossimi anni. Insieme ai dati recenti del fornitore di servizi di mobilità elettrica ZapMap, che mostrano che ora ci sono più di 920.000 auto completamente elettriche sulledel Regno Unito e altri 560.000 ibridi plug-in, è sicuro affermare che la trasformazione della mobilità elettrica del Regno Unito è ufficialmente in atto. pieno svolgimento. Un’infrastruttura di ricarica facilmente accessibile è un prerequisito per l’elettrificazione di massa dei, il che significa che l’espansione delle infrastrutture delle stazioni di ricarica è vitale per soddisfare la crescente domanda. La rete ...