Stornara | Scacco matto al Comune Dichiarato il Dissesto Finanziario

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Come era prevedibile, la Corte dei Conti di Roma, in data 22 novembre 2023, hailper ildi. Era inevitabile vista la situazione debitoria dell’Ente Comunale. Purtroppo, sono suonate anche perle “Campane funebri”, aprendo una nuova situazione amministrativa e politica per il piccolo paese del Basso Tavoliere. Chi ne paga le conseguenze di questo? Di certo non le paga la politica. Infatti, l’amministrazione comunale di Roberto Nigro non deve dimettersi, ma solo sottostare alle decisioni in materia economica da parte del commissario amministrativo. Le conseguenze più gravi, se qualcuno leggesse il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, visto che tutti sparano cazzate a non finire, prevede numerose azioni ...