Stop alle confezioni monouso e agli imballaggi inutili | cosa cambia con il nuovo regolamento Ue su riciclo e riuso

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Non sono bastate né le proteste dell’Italia né gli oltre 500 emendamenti presentati la scorsa settimana per fermare l’approvazione del Ppwr, ileuropeo sule ildegli. Oggi, mercoledì 22 novembre, il Parlamento europeo ha dato il suo via libera al provvedimento, uno dei tanti che compongono il pacchetto legislativo europeo del Green Deal. Il provvedimento è passato con 426 voti favorevoli, 125 contrari e 74 astenuti. Nelle ultime settimane, a seguito del voto in Commissione Ambiente, si era intensificato il pressing dell’Italia per affossare – o perlomeno attenuare – le nuove regole. A esprimere un parere fortemente contrario al provvedimento è stato non solo il governo italiano, ma anche decine di associazioni di categoria e produttori della filiera ...