Stati Uniti | veicolo esplode sul ponte al confine con il Canada | «Ci sono due vittime» Indaga l’Fbi – I video

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Unè esploso sul Rainbow Bridge, ilche collega glialnei pressi delle cascate del Niagara. Nell’esplosione, secondo quanto riferisce Fox News,morte le due persone che erano a bordo del mezzo e sarebbe rimasto ferito un agente di frontiera. Sul numero di persone coinvolte però manca ancora l’ufficialità, così come sulla dinamica e sulle ragioni dell’incidente. L’esplosione sarebbe avvenuta quando il, superato il checkpoint e il controllo dei documenti, stava raggiungendo la zona per la perquisizione. Tutti e quattro i ponti tra i due Paesichiusi. Sul postoarrivati gli agenti della Fbi che hanno aperto un’indagine e hanno definito la situazione «molto ...

Coppa Davis, Australia in semifinale: Repubblica Ceca battuta 2 - 1

Glirestano il team che ha alzato più volte al cielo l'iconica 'insalatiera', conquistata anche dall'Italia nel 1976. Ecco l'albo d'oro completo. La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport ...

Stati Uniti, prete cattolico di 30 anni sposa una 18enne: era fuggito in Italia con lei TGCOM

Intelligenza artificiale, scontro in Ue sulle regole per ChatGpt. In Italia pronti fondi e bollino di veridicità sui contenuti

«L’Italia - ha detto Urso - deve dare un suo indirizzo». Il Paese punta ad essere in prima fila per un’Ue non succube di Stati Uniti e Cina su queste tecnologie. Ma che anzi ne controlli di proprie, ...

Prete americano si innamora di una 18enne, la sposa e scappa con lei in Italia

Un prete cattolico proveniente dall'Alabama, negli Stati Uniti, è sotto indagine dalle forze dell'ordine dopo aver sposato una giovane ragazza di 18 anni, mentre faceva volontariato ...