Star Trek | la storia del primo famoso bacio interrazziale della tv americana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Nello spazio di Metropolitan Today di oggi: il 22 novembre 1968 veniva trasmesso unepisodio di “” intitolato “Umiliati per forza maggiore” in cui avveniva iltvtra il capitano Kirk e il tenente Uhura Il 22 novembre 1968 veniva trasmesso in USA dalla NBC l’episodioterza stagioneprima serie di “” intitolato “Umiliati per forza maggiore”. In questa puntata l’equipaggio dell’Enterprise deve vedersela con una razza aliena dotata di poteri psicocinetici. Un avventura normale per questa saga spaziale se non fosse per qualcosa che all’epoca fu giudicato sensazionale. Durante questo episodio, infatti, il ...