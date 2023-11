SSC Napoli | “De Laurentiis quest’oggi operato a Villa Stuart” | il comunicato

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Arrivano notizie inattese circa Aurelio De. Ilad opera della SSCha sorpreso e non poco i tifosi. Si è d’improvviso movimentata la serata dei tifosi del. I supporter azzurri sono stati infatti raggiunti a sorpresa da uncirca lo stato di salute del presidente Aurelio Desottopostosi ad un intervento chirurgico. Desi opera, ildella SSCArriva a sorpresa ilda parte della SSCinerente ad Aurelio De. In particolare, il club ha messo i propri tifosi al corrente di un’operazione subitadal patron in quel di ...