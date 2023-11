Spot anti droga 2023 sulla Rai | il video e i commenti social | “Come Boris”

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La nuova campagna istituzionale promossa dal Dipartimento per le politiche, hafulcro un breve, trasmesso sui canali Rai, che sta facendo molto discutere per i suoi contenuti. Nelloun bambino mette in guardia un ragazzo più grande che la canna che si accinge a fumare potrebbe essere il primo passo verso la tossicodipendenza. Nelloinfatti, si vede un bambino che sta passeggiando per strada si avvicina a un ragazzo più grande, in piedi con la schiena appoggiata al muro, e intento a prepararsi uno spinello; il bambino si avvicina incuriosito e gli chiede cosa stia facendo; il ragazzo abbozza, ma il bambino mostra di sapere benissimostanno le cose, e rimprovera il ragazzo, dicendogli che lo spinello è solo il primo passo verso l’uso di ...