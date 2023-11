«Sono venuti a colpire i bianchi» Perché il massacro al ballo di Crépol | dove è morto un sedicenne | rischia di diventare un incubo in Francia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023)è un piccolo villaggio a poca distanza da Grenoble. Ci vivono circa 500 persone ora finite nell’occhio del ciclone per via delalla festa deldi inverno, quando, oramai tre giorni fa un gruppo di ragazzidai quartieri difficili di una città vicina ha aggredito chiunque capitasse a tiro con coltelli e accette da macellaio. Venti accoltellati, due ancora in prognosi riservata, e un: Thomas, un giovane di 16 anni, liceale, colpito al torace e alla gola. Nove persone, tra cui il principale sospettato,state arrestate nell’ambito dell’inchiesta guidata dal procuratore di Valence, Laurent de Caigny. Ma ildinon sembra esser derubricato a banale e brutale rissa tra giovani. Il gruppo si sarebbe ...