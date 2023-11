Solto Collina | avvistato di nuovo l’orso Bruno | le impronte sugli alberi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 novembre 2023). Adi. “È stato disegnalata di presenza di un orso in zona San Defendente/Castro, si invita la popolazione a prestare la massima attenzione”. Questo il post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Castro nella giornata di martedì 21 novembre: non solo una notizia, peraltro già nota, ma anche un invito a stare attenti. Già nei mesi scorsi, a fine maggio, il comune bergamasco, per voce del suo sindaco Maurizio Esti, aveva lanciato l’allarme rispetto alla presenza di due orsi sopra Esmate, una frazione del paese. “Attenzione: ci sono due orsi che da sopra Sovere si sono spostati sopra Esmate, fate molta attenzione a recarvi nei boschi”, il monito del primo cittadino. ...