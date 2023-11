(Di mercoledì 22 novembre 2023) A ottobre èa far segnare una crescita su base annua della vendita dei telefoni cellulari dopo 27 mesi, soprattutto grazie alla spinta dei mercati emergenti

Sono i Genitori che Mandano i Figli a Scuola con il Cellulare - il Vero Problema Sono Loro Perché in Classe Lo Smartphone Non Va Usato

Perché non sogniamo gli smartphone?

Toilet scrolling : perché usare lo smartphone in bagno fa male alle nostra salute

Black Friday 2023, aumentano gli italiani che effettueranno acquisti (+13%)

... se in passato erano concentrate soprattutto su elettronica ed elettrodomestici come, ...le offerte del Black Friday Il 70% sostiene che vale la pena acquistare in questa occasionesi ...

Smartphone, perché il mercato è tornato a crescere WIRED Italia