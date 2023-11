Simone Riva torna al microfono Esce oggi la nuova canzone “La Ciappana”

Intervista a Filippo Volandri: 'Le imprese di Sinner ci regalano fiducia' (Cocchi). Ivanisevic: 'Il più grande continua a migliorare' (...

... Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi eBolelli, quest'ultimo, esclusivamente per il doppio. Gli avversari di giovedì prossimo non saranno turisti ina playa de la Misericordia: se mai il ...

Simone Riva torna al microfono. Esce oggi “La Ciappana”, la nuova ... 7giorni

Riva Berni: "Un anno fa lasciavo la Forcora, oggi la mia vita è in riva ... VerbanoNews.it

“Il mare in fondo alla via”, il primo libro del rescaldinese Simone La Rosa

Abbiamo intervistato Simone, studente laureando in scienze della Comunicazione all'Università dell'Insubria, prima che finisse il suo tirocinio a Legnanonews ...

Simone Riva torna al microfono. Esce oggi “La Ciappana”, la nuova canzone del Turista Spazzino

Per l’autore e cantante, più noto con il soprannome di "Turista Spazzino" per l’attività di volontariato ecologico che svolge in Lombardia e sulle sponde del mare Adriatico, è il quinto brano inciso.