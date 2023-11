Settimana con la danza al Liceo coreutico Uccellis di Udine

Leggi su udine20

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Moving Centuries:con lacon laal” di(e in modalità online con il“Bonporti” di Trento) per il progetto Moving Centuries, ciclo di incontri sulla Storia del balletto, e sezione del programma Presentare il futuro #FVG, nato con l’intento di promuovere, divulgare e valorizzare l’arte coreutica. L’iniziativa è volta a consolidare un rapporto di collaborazione tra educatori scolastici ed esperti dellaper rinforzare il percorso teorico e pratico degli studenti già in corso e interessare quelli nuovi di scuole a indirizzo artistico,e musicale. Promosso ...