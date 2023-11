Servizio sanitario nazionale | per il 53% dei milanesi la sanità pubblica non basta più

Manovra - servizio sanitario a pagamento per gli extracomunitari : 2mila euro all’anno

Legge di Bilancio - dagli asili nido e sgravi per le madri al Servizio sanitario : le ambiguità e mezze verità del governo che non reggono alla prova dei fatti

Israele e Hamas: Caritas Jerusalem, un altro operatore ucciso nei bombardamenti. Morti anche due dei suoi tre figli

Altra perdita, ieri sera, a Gaza per Caritas Jerusalem. Issam Abedrabbo, farmacista impegnato presso la Caritas Gerusalemme dal 2019 e di stanza presso il Centrodi Gaza, è morto in un bombardamento nel quale hanno perso la vita anche due dei suoi tre figli. A restare miracolosamente in vita, la figlia di 3 anni. Originario della zona di Remal nella ...

La sanità interessa più della politica, è ora di chiedersi se il nostro sistema sanitario sia adeguato ai tempi Corriere Milano

Centomila medici, infermieri e tecnici stranieri salvano la sanità italiana: evitata la chiusura di oltre mil… la Repubblica

Manovra, la Lega presenta tre emendamenti, ma poi li ritira: «È stato un malinteso. Diventeranno ordini del giorno»

Nonostante l'accordo della maggioranza di non presentare nessun emendamento alla Manovra, ieri sera in commissione Bilancio al Senato ne sono spuntati tre della Lega. Tre proposte ...

Educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole, pubblicato il rapporto del progetto UniPi

Le attività nelle scuole medie e superiori prevedono il coinvolgimento di operatori e operatrici di associazioni dislocate sul territorio e di alcuni servizi sanitari territoriali. In pratica, il ...