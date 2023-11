Serie A | Gasperini | “Ilicic poteva vincere il Pallone d’Oro”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) 2023-11-22 15:06:32 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: La flessione vissuta da Josip(Prijedor, 1988) è uno dei grandi ‘X-Files’ che il calcio ha vissuto negli ultimi anni. Un argomento ‘scheda’ che Gian Piero, suo allenatore all’Atalanta, ha affrontato a ‘RadioA’. “Una settimana prima di recarsi a Lisbona per giocare i quarti di finale di Champions League Contro il Psg sono andato a trovarein clinica: aveva perso 10 chili“, inizia. Una settimana prima di giocare contro il PSG sono andato a trovarein una clinica: aveva perso 10 chili Gian PieroLa pandemia ha distrutto psicologicamente un giocatore che ha perso il padre quando aveva ...

Atalanta, Gasperini mastica amaro: “Non possiamo competere con chi, per vincere, fa un miliardo di deficit”

ANSA) – BERGAMO, 22 NOV – “L’Atalanta non può competere con chi per vincere fa un miliardo di deficit. Per questo quando ha cominciato a cambiare dimensione ha dato fastidio”. Lo afferma Gian Piero Ga ...