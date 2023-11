Secondigliano | sorpreso con circa 1 kg di droga | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023)con1 kg di42enne dalla Polizia di Stato Nella serata di lunedì, gli agenti del Commissariato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Monviso una persona a bordo di uno scooter che, dopo essersi accostata al marciapiede, ha consegnato una banconota ad un soggetto ivi presente. Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché il prevenuto, dopo aver ricevuto il denaro, ha prelevato qualcosa da una vettura parcheggiata poco distante, per poi cederla al centauro che si è allontanato frettolosamente. Preso atto della situazione, gli operatori sono prontamente intervenuti per bloccare l’indagato trovandolo in possesso delle chiavi dell’auto e di 805 euro, ...