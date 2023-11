Sea Modal Shift | incentivi alle imprese dei trasporti marittimi Obiettivo | ridurre il traffico su gomma

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2023 il Regolamento Seache disciplina leità di ripartizione e di erogazione dei contributi per incentivare la percorrenza di tratte marittime a corto raggio individuate con decreto dal Ministro delle Infrastrutture e dei. L’è quello di decongestionare la rete viaria el’impatto del trasporto di merci su, favorendo una soluzione più sostenibile, ossia il trasporto via mare. Le somme disponibili ammontano a 39 milioni di euro per l’anno 2022 e 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. La gestione dell’incentivo sarà a carico di RAM Spa Logistica, Infrastrutture eche opererà per conto del MIT. Il Sea ...