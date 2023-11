Se la copia di Windows non è autentica | come risolvere

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La comparsa dell'errore "Questadinon è" indica la mancanza di una licenza valida pero il riconoscimento di una licenza contraffatta (per esempio dopo aver utilizzato un crack per l'attivazione). La cosa strana di questo errore compare, a volte senza impedire di usare il PC, mentre altre volte mostra lo sfondo del desktop nero, con la durata della batteria del portatile che diminuisce man mano più in fretta ed altre funzionalità divengono limitate. Questo avviso può diventare quindi piuttosto fastidioso, specialmente mentre si lavora in cose importanti e se compare a intervalli regolari.Il motivo principale per cui il computer visualizza questo messaggio di errore è perché non probabilmente non è stata attivata la licenza didopo il ...