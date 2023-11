Scream VII | Melissa Barrera licenziata dal film dopo i commenti controversi su Israele

(Di mercoledì 22 novembre 2023)è statadaVIIi “” suche ha condiviso su Instagram. L’attrice, protagonista sia didel 2022 che del sesto capitolo, uscito all’inizio di quest’anno, ha condiviso nel corso delle ultime settimane una serie di pensieri sulla guerra trae Hamas che non sono stati ben graditi ad Hollywood. “Gaza è attualmente trattata come un campo di concentramento“, ha scritto l’attrice nelle ultime Instagram stories prima dell’annuncio di The Hollywood Reporter. “Mettere tutti in un angolo, senza un posto dove andare, senza elettricità, senza acqua… La gente non ha imparato nulla dalla nostra storia. E proprio come le nostre storie, le persone stanno ...

Scream VII: Melissa Barrera licenziata dal prossimo film della saga Cinefilos.it

Neve Campbell rivela cosa pensa di Scream VI: "Non potrei mai ... MOVIESTRUCKERS

Melissa Barrera Dropped From Scream VII Following Israel-Hamas Social Media Posts

Melissa Barrera has become the latest celebrity to come under scrutiny for social media posts relating to the ongoing conflict in the Middle East.

Melissa Barrera Fired From ‘Scream VII’ After Showing Support for Palestine

Melissa Barrera, who has appearance in the 'Scream' franchise since 2022, has been fired for weighing in on the ongoing conflict between Israel and Palestine ...