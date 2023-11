Scioperi | così la Cgil rottama pluralismo e riformismo L’opinione di Bonanni

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ed ecco che dopo il proclamato sciopero generale di venerdì 17 novembre die Uil, ne arrivano ancora altri programmati: il prossimo venerdì 24 per il nord; lunedì 27 in Sardegna; venerdì 1 dicembre nel sud. Si può dire che sono molto inusuali iniziative di proteste chiamategenerali a “singhiozzo” o a “scacchiera” scadenzate nel tempo, con la presenza di categorie in alternanza, che si consumano comunque di venerdì e costringono i cittadini ripetutamente a disagi. Ma queste legittime proteste non hanno le caratteristiche degligenerali, peraltro proclamati senza la Cisl ancorata com’è alla cultura sindacale non antagonista labour cristiana di Giulio Pastore e Mario Romani. Questichiaramente minoritari e dannosi segnalano ben altre gravi anomalie: il legame crescente con le sacche ...