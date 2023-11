Scintille Al Grande Fratello | Beatrice Luzzi Contro Cesara Buonamici! Rischio Abbandono!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 22 novembre 2023), in queste ultime ore, ha avuto da ridire su alcuni giudizi espressi daBuonamici. L’attrice se l’è presa a causa del trattamento di favore cheriserva a due concorrenti in particolare. A causa di questo, tutti gli altri non sono liberi di nominare chi vogliono durante le nomination. Ecco le parole dial riguardo!si scagliaBuonamici: ecco perchénon le manda di certo a dire. Lo abbiamo visto in queste settimane all’interno della Casa. Ha discusso praticamente con tutti. Ora però, l’attrice ha preso di mira pure l’opinionista del. Eh sì, perché ha avuto da ridire su alcune scelte di ...