Sci | Cdm | ad Aspen il 1° marzo il recupero del gigante maschile cancellato a Sölden

Sci alpino: Valdostani grandi protagonisti nel Gigante Fis di Solda

alpino Trasferta oltreoceano per dodici azzurri, attese dalla tappa di Coppa del Mondo di Killington (Vermont; Usa), dove saranno disputati, il 25 e 26 novembre, un Gigante e uno Slalom. Tra ...

Sci: cdm; Feller vince slalom Gurgl, male gli azzurri Agenzia ANSA

Sci: Cdm, domani primo slalom della stagione a Gurgl, 7 gli azzurri al via La Gazzetta del Mezzogiorno

Sci: cdm; Aspen recupera gigante Soelden

Sarà la località di Aspen, in Colorado, a recuperare l'1 marzo prossimo il gigante di cdm uomini cancellato per maltempo a Soelden. Ad Aspen per il 2 e 3 marzo 2024 sono già in programma un altro ...

