Sci alpino | raduno a Livigno per la squadra italiana di slalom maschile Mirino puntato sulla Val d’Isere

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dopo il debutto stagionale andato in scena sabato scorso a Gurgl, la Nazionaledispeciale guarda avanti e mette nella seconda prova della Coppa del Mondo 2023-2024 in programma in Valdomenica 10 dicembre con l’obiettivo di salire di colpi e avvicinare le posizioni di vertice con uno o più atleti. Il direttore tecnico Max Carca ha organizzato undi quattro giorni a, da venerdì 24 a lunedì 27 novembre, in preparazione della prossima gara del circuito maggiore in Francia. Convocati per l’occasione Giuliano Razzoli, Corrado Barbera, Matteo Canins, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Tommaso Saccardi, Matteo Bendotti, Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger. Questi ultimi due sono gli unici ad aver superato il taglio nella ...