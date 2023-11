Sci alpino | presentate le tappe di Coppa del Mondo delle Dolomiti SuperSki

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Sono statequest’oggi a Milano ledel, cinque grandi eventi nello splendido complesso montuoso, che si disputeranno nelle prossime settimane nell’ambito delladeldi sci. Si parte sulla Saslong della Val Gardena con un superG maschile (venerdì 15 dicembre) e una discesa maschile (sabato 16 dicembre). Dopo la Val Gardena spazio all’Alta Badia (maschile, 17 e 18 dicembre), a Cortina (femminile, 26-28 gennaio), a Plan de Corones (femminile, 30 gennaio) per poi chiudere in Val di Fassa (femminile, 24-25 febbraio). Soddisfatto e fiducioso il presidente della Fisi, Flavio Roda: “Questa iniziativaSuper Ski è encomiabile, è una cosa unica, fa onore a tutto quello che è il ...

Sci alpino : le convocate dell’Italia per Killington. Attesa per Brignone - Bassino e Goggia

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Killington : successi per Bassino e Brignone - un podio anche per Sofia Goggia

Pucci x Fusalp, l'eleganza sportiva della seconda co - lab FW23 - 24

... una firma Fusalp, valorizza la silhouette, mentre i pantaloni daMarina, leggermente più ampi, ... con tonalità che spaziano dal verdeal verde menta, unite al blu glaciale, al fucsia e a un ...

Sci alpino femminile, Goggia ancora ferma: cancellata la discesa libera di Zermatt-Cervinia Virgilio Sport

F1, Mick Schumacher in Alpine: è ufficiale, correrà il WEC 2024. Nel suo futuro c'è la 24 ore di LeMans

Il figlio di Michael tornerà in griglia la prossima stagione e lo farà con Alpine. Ma non sarà in Formula 1 ... quando andrà in onda A 10 anni di distanza dal terribile incidente sugli sci sulle nevi ...

Sci:al via by night stagione Obereggen, sede slalom Coppa Europa

Nella serata di venerdì 24 novembre ad Obereggen aprirà l'Après-Ski "LOOX-The Alpine Club" a valle della storica seggiovia ... senza mai sganciare gli sci, dalla Val D'Ega in Alto Adige alla Val di ...