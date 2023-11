Scaloni spaventa l’Argentina | “Devo riflettere sul mio futuro | la squadra ha bisogno di un ct con energie”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Brasile, il ct delLionelhato tutti con le parole pronunciate in merito al suo: “Hodi un po’ di tempo per. A questaserve un allenatore che abbia tutte lepossibili.pensare parecchio a cosa fare del mio. Questo gruppo ti richiede in maniera permanente e devi avere la massima energia. Non è un addio ma l’asticella è molto alta“. SportFace.