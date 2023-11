Sbarchi e naufragi | Lampedusa senza tregua

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) AGI -. Nessunache continua a intercettare e raccogliere drammi e storie di umanità in cerca di approdi e di futuro. Nella notte l'ennesima tragedia del mare: un barchino si è spezzato, al largo dell'isola delle Pelagie, durante le operazioni di soccorso ed è morta una donna ivoriana di 26 anni. Complessivamente erano 47 i subsahariani partiti da Sfax, in Tunisia, come i 40 salvati lunedì, quando una bimba di due anni è morta poco dopo il soccorso e altre 8 persone, tra cui almeno un bimbo e il suo papà, risultano ancora disperse. In 88, intanto, sono approdati sull'isola a bordo di due barchini partiti sempre da Sfax. I due natanti, con a bordo 39 e 49 persone, sono stati soccorsi dalla Guardia costiera e dalla nave Aurora della ong Sea Watch. Hanno detto di essere originari di ...